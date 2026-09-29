Real: Asencio droht ganz bittere Pille

Raúl Asencio (23) muss sich vermutlich unters Messer legen. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge kommt der Innenverteidiger von Real Madrid höchstwahrscheinlich nicht um eine OP herum. Hintergrund sind anhaltende Schienbein-Probleme.

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Seit geraumer Zeit wird Asencio von Beschwerden am rechten Bein geplagt, Schonung und konservative Behandlungsmethoden konnten bislang nicht die gewünschten Effekte erzielen. In der laufenden Spielzeit kam der Spanier noch nicht zum Einsatz.