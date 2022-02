Mislintat stärkt Matarazzo den Rücken

Sven Mislintat und Pellegrino Matarazzo versuchen die Ergebniskrise beim VfB Stuttgart gemeinsam in den Griff zu bekommen. Gegenüber dem ‚kicker‘ ließ Mislintat verlauten, Matarazzo sei „mit der wichtigste Teil dieses Klubs“, um den eingeschlagenen Weg fortzuführen, Spieler zu entwickeln und gewinnbringend zu verkaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wenn man sehe, was Matarazzo aus Spielern wie Borna Sosa oder Nicolás González herausgeholt habe, „dann fange ich nicht an, ihn infrage zu stellen“. Und weiter: „Unsere Rahmenbedingungen sind, jedes Jahr im Schnitt rund 25 Millionen Euro netto zu verdienen. Dazu brauchen wir einen Trainer, der entwickelt“, so der Sportvorstand, „jetzt zeigt sich, ob wir nur über eine alte neue Philosophie und Identität des Klubs reden oder ob wir sie auch leben. Ob wir Kontinuität wünschen oder diese leben.“