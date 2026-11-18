Vincent Kompany kehrt im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln am Freitag (20:30 Uhr) auf die Trainerbank des FC Bayern zurück. Entsprechende Medienberichte bestätigt Jan-Christian Dreesen gegenüber der ‚Abendzeitung‘.

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Der Vorstandsboss der Münchner beschreibt: „Vincent ist ziemlich gut gelaunt, kam mir heute entgegen. Die Hirnhautreizung ist ausgeheilt. Er wurde bereits an einer Schulter operiert.“ Nach seinem Zusammenbruch am 23. Oktober fiel Kompany aus, wurde von Co-Trainer Aaron Danks vertreten. Jetzt steht das Comeback an.