Messi-Neustart: Koemans Forderung überflüssig

Auf 17:30 Uhr war die erste Einheit für Lionel Messi in der Vorbereitung auf die neue Saison angesetzt. Eine Stunde vorher sollte sich der Argentinier am Trainingsgelände einfinden – so wünscht es sich Ronald Koeman von seinen Spielern. Wer jetzt erwartet hatte, dass sich Messi im Stile eines Ousmane Dembélé absichtlich verspäten würde, um seinen Trotz zur Schau zu tragen, der sah sich getäuscht.

Wie die ‚Sport‘ berichtet, fand sich La Pulga bereits eine halbe Stunde früher als angeordnet ein. Messi gab damit seinen jüngsten Worten Nachdruck. Nach der nicht erteilten Wechselfreigabe versprach der 33-Jährige, auch künftig alles für den FC Barcelona zu geben – den Klub, für den er seit 20 Jahren die Schuhe schnürt. Und zum Thema Rechtsstreit sagte der Weltfußballer: „Ich würde niemals gegen Barca vor Gericht ziehen, weil es der Klub ist, den ich liebe.“

Koemans Forderung

Genau das ist es auch, was Ronald Koeman von ihm verlangt. Im zweiten Gespräch mit Messi machte der neue Coach des FC Barcelona am gestrigen Montag klar, was er von seinem Superstar erwartet: Nämlich dass dieser seine Kraft voll und ganz für die sportlichen Ziele der Blaugrana einsetzt und den jüngsten Clinch um einen Transfer beiseite schiebt.

Durchaus viel verlangt von einem Spieler, der den Klub seit mehr als einem Jahrzehnt an der europäischen Spitze hält und dem trotzdem der Wunsch nach einem Klubwechsel verwehrt wurde. Doch wer Messi gestern erlebt hat, dem wird schnell klar, dass es Koemans mahnende Worte nicht gebraucht hätte.