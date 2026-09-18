U20: 13 Debütanten für Wolf

Trainer Hannes Wolf hat den Kader für die anstehenden U20-Länderspiele gegen Frankreich (25. September), Italien (29. September) und England (3. Oktober) nominiert. Unter den insgesamt 23 Spielern befinden sich 13 mögliche Debütanten.

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„Wir freuen uns sehr auf den anstehenden Lehrgang mit drei hochkarätigen Gegnern“, sagt Wolf über die bevorstehenden Aufgaben, „es ist uns ein großes Anliegen, die neue Mannschaft mit Jungs aus den Jahrgängen 2006 und 2007 auf ihrem Weg im Übergangsbereich zu begleiten. In den zwei Wochen wollen wir jeden Einzelnen besser machen, auf alle individuell eingehen und gemeinsam erfolgreich Fußball spielen.“

Der Kader

Tor: Florian Hellstern (SpVgg Greuther Fürth), Lio Mark Rothenhagen (Holstein Kiel), Timo Schlieck (SC Verl)

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Abwehr: Taylan Bulut (Besiktas), Eric da Silva Moreira (Excelsior Rotterdam), Luca Erlein (Energie Cottbus), Almugera Kabar (NEC Nijmegen), Friedrich Müller (Dynamo Dresden), David Odogu (FC Toulouse), Rafael Pinto Pedrosa (Karlsruher SC), Eric Porstner (1. FC Nürnberg), Mick Schmetgens (Werder Bremen)

Mittelfeld: Mirza Catovic (FC Barcelona), Cajetan Lenz (TSG Hoffenheim), Boris Mamuzah Lum (Hertha BSC), Tiago Poller (TSG Hoffenheim), Kjell Wätjen (FC Midtjylland), Danyal Zor (Karlsruher SC)

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Angriff: Farid Alfa-Ruprecht (Hertha BSC), Paul Erevbenagie (Werder Bremen), Max Moerstedt (TSG Hoffenheim), Salim Musah (Werder Bremen), Otto Stange (Hamburger SV)