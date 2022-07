„Hölle“ in London | Pogbas „Hauch von Magie“

Tuchel bebt

Der FC Chelsea verliert das Testspiel gegen den FC Arsenal in Orlando mit 4:0 und Trainer Thomas Tuchel ist wenig begeistert von der Leistung seiner Mannschaft. „Wir waren nicht konkurrenzfähig“, sagte der deutsche Coach nach dem Spiel. Will man dem ‚Daily Mirror‘ glauben schenken, so ist die aktuelle Situation bei den Blues nur noch als „Hölle“ zu bezeichnen. Den nicht nur die Testspiel-Leistungen machen Tuchel zu schaffen, sondern auch die Gesamtlage des Vereins. Man konnte sich zwar mit Raheem Sterling (27) und Kalidou Koulibaly (31) verstärken, doch fünf Spieler wollen derzeit den Verein verlassen. Hakim Ziyech (29), Timo Werner (26), Christian Pulisic (23), Marcos Alonso (31) und César Azpilicueta (23) liebäugeln mit einem Abschied und auf der Zugangsseite gestaltet sich die Marktlage aktuell schwierig, zumal der FC Barcelona den Londonern jeden Spieler vor der Nase wegzuschnappen scheint. Ein Topstürmer fehlt im Kader ebenfalls, weswegen der ‚Daily Star‘ die USA-Reise schon als „amerikanische Horror-Geschichte“ betitelt. Mit einer solchen Ausgangslage wird es voraussichtlich schwierig, in der neuen Spielzeit oben anzugreifen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kleines „Ärgernis“ bei Juve

Juventus Turin möchte wieder angreifen und Paul Pogba soll bei diesem Angriff an vorderster Front stehen. Durch die Verpflichtung des Franzosen schwebt die Alte Dame in neuer Euphorie, die nun in Tatendrang mündet. Wie sehr der Fokus auf den Mittelfeldregisseur gerichtet ist, sieht man, wenn man sich Massimiliano Allegris (Trainer) und Pavel Nedveds (Sportdirektor) Gesicht anschaut, während Pogba einen schmerzverzerrten Bick vom Trainingsplatz wirft. Doch der ‚Corriere dello Sport‘ kann die beiden beruhigen und bezeichnet die Verletzung nur als „Ärgernis.“ Der 29-Jährige hat sich nicht schwer verletzt und kann in den nächsten Tagen wieder mitwirken. Dies wird sicherlich auch seine Mannschaftskollegen erfreuen. Schon bei Twitch schwärmte Alex Sandro von Pogba: „Bei ihm findet man immer einen Hauch von Magie.“

El Clásico in Vegas

Weniger harmonisch sieht es hingegen beim Duell des FC Barcelona gegen Real Madrid aus. Der Clásico schlug seine Zelte in Las Vegas auf, um den rund 75.000 Zuschauern eine Show nach Maß zu bieten. Auf dem Platz ging es teilweise heiß her, was man von dem sonstigen Ambiente nicht sagen konnte. Es herrschte eher Familienfest-Stimmung auf den Rängen und die Tatsache, dass es sich um ein Testspiel handelte, trug auch nicht unbedingt zum typischen Clásico-Flair bei. Trotzdem wusste die ‚as‘: „Es wird einen Kampf geben.“ Die Katalanen wollten die vergangenen Spielzeiten vergessen machen und mit neuer Starpower gegen Real ins Gefecht ziehen. Der 1:0 Sieg für Barça wird den Blaugrana jedenfalls einen Vorgeschmack auf die neue Saison gegeben haben.