Plötzlich Hoffnungsträger: Frankfurt-Flop Wahi blüht in Nizza auf

Dass sich Elye Wahi beim OGC Nizza so richtig wohlfühlt, war am Samstag deutlich spürbar. Nachdem der 23-Jährige mit einer Knöchelverletzung mehrere Wochen gefehlt hatte, meldete er sich gegen den SCO Angers eindrucksvoll zurück. Als Joker legte er das 1:0 mustergültig vor und schoss mit der letzten Aktion des Spiels ein Traumtor zum 2:0-Endstand. Nach seinem umjubelten Tor rannte Wahi zur Seitenlinie und seinem Trainer Claude Puel in die Arme.

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Der ein oder andere Fan von Eintracht Frankfurt wird sich wundern, wenn er Wahi dieser Tage in Nizza spielen und dessen Umfeld über ihn sprechen hört. Kapitän und Ex-Münchner Dante (42) sagte kürzlich gegenüber der ‚L’Équipe‘: „Elye trägt diese negative Last nicht mit sich herum, deshalb bringt er uns verdammt viel. Er ist ein Spieler mit vielen Qualitäten. Das hat er bewiesen. Und mental bringt er uns seine Frische ein.“

Skepsis weicht schnell

Gerade die Mentalität wurde Wahi in Frankfurt zum Verhängnis. Im Training attestierte Dino Toppmöller dem Angreifer mangelnde Bereitschaft, auch auf dem Platz war diese zu sehen. Unter anderem deshalb wurde Wahi, für den Markus Krösche vor einem Jahr 26 Millionen Euro investiert hatte, in Nizza geparkt.

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Dort wurde die Leihe zu Beginn durchaus sehr skeptisch gesehen. Ein Profi, der weder bei der Eintracht noch zuvor beim RC Lens und Olympique Marseille mit Kampfgeist zu überzeugen wusste, soll Nizza im Abstiegskampf helfen? Diese Skepsis ist nur zweieinhalb Monate später längst gewichen. Vielmehr ist Wahi der Hoffnungsträger eines ganzen Klubs.

Lob von allen Seiten

„Er ist engagiert und entschlossen. Das ist nicht das Bild eines faulen Spielers, das in der deutschen Presse gezeichnet wurde, als er für Frankfurt spielte. Er ist eindeutig zum Anführer im Angriff geworden“, sagt Matthieu Margueritte von der FT-Partnerseite Foot Mercato. Die Zahlen untermauern diese These. In sieben Spielen für den abstiegsbedrohten Klub gelangen Wahi vier Tore und eine Vorlage.

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Auch Vereinsikone Alexy Bosetti lobt den ehemaligen U-Nationalspieler Frankreichs in den höchsten Tönen: „Ich möchte ihm dafür danken, dass er sich im Kampf gegen den Abstieg so engagiert zeigt, sowohl in seiner Einstellung als auch in seinen Leistungen. Für einen Leihspieler ist das umso lobenswerter. Und für jemanden, der den Verein liebt, ist das das Wichtigste“, so der 32-Jährige gegenüber ‚Nice-Matin‘.

Was passiert im Sommer?

Es scheint so, als hätte Wahi verstanden, welche Tugenden es als Profifußballer braucht. Das dürfte vor allem Krösche freuen. Ob Wahi, der mit der Elfenbeinküste zur WM fahren könnte, nach der Saison zur Eintracht zurückkehrt, ist noch unklar. Bei Nizza hat er wohl keine Zukunft, da sich der Klub um die Investmentgruppe INEOS einen solchen Transfer nicht leisten kann und will. In jedem Fall steigert Wahi aktuell seinen Marktwert Woche für Woche, sodass sich der finanzielle Schaden für die SGE letztlich doch noch im Rahmen halten könnte.