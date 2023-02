Verletzung: Gusto bei Chelsea behandelt

Der für die Rückrunde zurück an Olympique Lyon verliehene Rechtsverteidiger Malo Gusto soll sich auf der Insel von seiner Verletzung erholen. Wie der FC Chelsea offiziell bestätigt, wird die Lyon-Leihgabe unter Aufsicht des medizinischen Personals in England am lädierten Oberschenkel behandelt. Im Raum steht eine Ausfallzeit von acht bis zehn Wochen.

Gusto unterschrieb im Januar einen Vertrag bei den Blues, kehrte aber auf Leihbasis nach Lyon zurück. Bei den Franzosen verpasste der 19-Jährige die vergangenen beiden Spiele. Im Sommer soll das Talent dann final den Weg an die Stamford Bridge antreten.

