Italien-Job: Guardiola hat klare Tendenz

Pep Guardiola wird wohl nicht Trainer der italienischen Nationalmannschaft. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, steht der Starcoach kurz vor der Absage des Projekts. Nach seinem Abschied von Manchester City hat der Spanier eine Pause vorgesehen.

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Um seine Meinung zu ändern, fordert der ehemalige Bayern-Trainer offenbar 20 Millionen Euro Gehalt pro Saison – und somit doppelt so viel, wie die Italiener zuletzt bei einem Treffen mit Guardiola boten. Weitere Kandidaten auf den vakanten Job bei der Squadra Azzurra sind neben den bereits gehandelten Andrea Pirlo (United FC) und Europameister-Coach Roberto Mancini laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ auch Antonio Conte (zuletzt SSC Neapel) und Stefano Pioli (zuletzt AC Florenz).