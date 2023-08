50 Millionen: Einigung im van de Ven-Poker

Im Poker um Micky van de Ven haben die beteiligten Vereine wohl eine Einigung erzielt. ‚The Athletic‘ berichtet, dass Tottenham Hotspur die vom VfL Wolfsburg geforderten 50 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen für den Innenverteidiger auf den Tisch legt. In Kürze werde der 22-Jährige in England zum Medizincheck und zur Vertragsunterzeichnung erwartet.

Trainer Niko Kovac hatte zeitweise an einen Verbleib seines Schützlings geglaubt. Nach zähen Verhandlungen ist den Spurs nun allerdings der Durchbruch geglückt. Geht der van de Ven-Coup final über die Bühne, steigen die Transferausgaben des Premier League-Vereins in diesem Sommer auf über 185 Millionen Euro an.