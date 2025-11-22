Trainer-Entscheidung: Wolfsburg bleibt nur eine Option

Auch unter Interimscoach Daniel Bauer gelang dem VfL Wolfsburg am heutigen Samstag nicht der Befreiungsschlag, mit 1:3 musste man sich zu Hause gegen Bayer Leverkusen geschlagen geben. Es scheint, als bräuchte es einen externen Übungsleiter, der den ambitionierten Bundesligisten aus der Krise führt.

Die Wolfsburger hatten sich bereits vor der Entlassung von Paul Simonis mit diversen Kandidaten beschäftigt, zu denen unter anderem Sandro Schwarz zählt. Zunächst wollte man U19-Trainer Bauer eine Chance geben – diese hat er gegen eiskalte Leverkusener aber womöglich verspielt.

Nicht unwahrscheinlich, dass Andreas Schicker bei der finalen Trainerauswahl eine Rolle spielt. Der Geschäftsführer Sport von Ligarivale TSG Hoffenheim soll beim VfL die Nachfolge von Sebastian Schindzielorz antreten, die Verhandlungen zwischen den Klubs befinden sich im Endstadium. Für Schicker, der die Wölfe kolportierte drei Millionen Euro kosten würde, wäre es kein leichter Einstand bei seinem neuen Arbeitgeber.