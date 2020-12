Nächster Interessent für Milik

Arkadiusz Milik könnte seine ins Stocken geratene Karriere in der französischen Ligue 1 fortsetzen. Laut ‚RMC‘ zeigt Olympique Marseille Interesse am 26-jährigen Mittelstürmer. OM würde Milik gerne bis Saisonende ausleihen, dafür müsste er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag zunächst verlängern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Thema ist Milik auch bei Atlético Madrid, wo ein Nachfolger für Diego Costa gesucht wird. Für einen festen Transfer fordert Napoli 15 Millionen Euro. Der Pole ist bei den Italienern in dieser Saison nach dem 70-Millionen-Transfer von Victor Osimhen außen vor und wurde im Sommer weder für den Kader in der Liga noch in der Europa League gemeldet.