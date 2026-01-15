Menü Suche
Kommentar
BVB & Wölfe dran: Erstes Angebot für Cresswell

von Dominik Schneider - Quelle: The Athletic
Charlie Cresswell bei einem U21-Spiel @Maxppp

Der VfL Wolfsburg unternimmt den ersten konkreten Schritt, um Charlie Cresswell zu verpflichten. Inzwischen hat der Bundesligist ein erstes Angebot über 18 Millionen Euro abgegeben, berichtet ‚The Athletic‘. Demzufolge ist aber nicht davon auszugehen, dass der FC Toulouse den Leistungsträger für diesen Betrag abgibt.

Neben den Wölfen haben sich auch die Verantwortlichen von Borussia Dortmund mit dem 23-jährigen Innenverteidiger beschäftigt. Allerdings wäre Cresswell an der Strobelallee wohl erst Richtung Sommer ein ernsthaftes Thema geworden. Wolfsburg könnte am Ende den Zuschlag erhalten, muss aber wohl noch einmal nachbessern.

