Englands Topklubs jagen Chukwuemeka

Manchester United, der FC Liverpool und Manchester City haben das englische Ausnahmetalent Carney Chukwuemeka von Aston Villa ins Auge gefasst. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hofft Villa, das Talent aber noch etwas länger halten zu können.

Dabei helfen könnte die Planung der neuen Jugendförderung, die zur besten Englands ausgebaut werden soll sowie die Aussicht für den Mittelfeldspieler, in Birmingham relativ bald in die erste Mannschaft aufzurücken. Der Vorstandsvorsitzende Christian Purslow bezeichnet Chukwuemeka als den „derzeit wahrscheinlich besten 16-Jährigen in England.“