Perisic für Medizincheck in London

Ivan Perisic wird wohl noch am heutigen Montag die letzten Hürden vor seinem Wechsel zu Tottenham Hotspur aus dem Weg räumen. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, ist der kroatische Flügelspieler bereits in London angekommen und wird am Nachmittag den Medizincheck absolvieren. Da der Vertrag ausläuft, kann er Inter Mailand ablösefrei verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter