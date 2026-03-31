FCM stellt neuen Sportdirektor vor

Der 1. FC Magdeburg hat einen neuen Sportdirektor gefunden. Wie der Zweitligist bekanntgibt, tritt Peer Jaekel den vakanten Posten an. Der 43-Jährige wird allerdings nicht als Ersatz für den kürzlich entlassenen Sportgeschäftsführer Otmar Schork fungieren. Diese Stelle soll zeitnah neu besetzt werden.

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„In den vergangenen Wochen haben wir einen strukturierten und intensiven Prozess zur Neuausrichtung der sportlichen Verantwortung durchgeführt. Am Ende dieses Prozesses hat sich Peer Jaekel sowohl fachlich als auch menschlich klar durchgesetzt. Wir sind sehr froh, ihn für den 1. FC Magdeburg gewonnen zu haben, und sehen in ihm die richtige Persönlichkeit, um die sportliche Entwicklung des Klubs entscheidend voranzutreiben“, freut sich der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Lutz Peterman auf seinen neuen Arbeitskollegen.