FC Bayern: Eberl gibt Kimmich-Update

Der FC Bayern könnte im Klassiker gegen Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) womöglich wieder auf Joshua Kimmich setzen. Am Rande des Pokalspiels gegen den 1. FC Magdeburg (6:1) sagte Sportvorstand Max Eberl in der ‚ARD‘: „Wenn Jo das Gefühl hat, den Kopf wieder freizubekommen, dann ist er immer herzlich willkommen. Ich glaube und hoffe, dass das bald so sein wird.“

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Kimmich fällt seit mehr als einer Woche nach einem Trauerfall aus, die ‚Sport Bild‘ hatte zuletzt berichtet, dass er gegen den BVB zurückerwartet wird. Einen genauen Zeitplan für die Rückkehr nannte Eberl nicht.