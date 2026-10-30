FC Bayern: Neuer-Entscheidung gefallen

Der FC Bayern kann im Klassiker gegen Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) nicht auf Manuel Neuer setzen. Co-Trainer Aaron Danks sagte auf der Pressekonferenz: „Das Spiel kommt zu früh für Neuer, er schaut von Tag zu Tag und schaut auf die nächste Woche.“ Somit wird erneut Jonas Urbig (23) gegen den BVB zwischen den Pfosten stehen.

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Bessere Nachrichten als bei Neuer gibt es bei Joshua Kimmich. Der 31-Jährige habe nach der Pause aufgrund eines Trauerfalls bereits zweimal individuell trainiert und werde am heutigen Freitag erstmals wieder mit dem Team die Einheit absolvieren. Somit steht der Rückkehr des Sechsers nichts mehr im Wege.