Köln: Entwarnung bei El Mala

von Fabian Ley - Quelle: Express
Said El Mala guckt bedröppelt drein @Maxppp
Köln Frankfurt

Der 1. FC Köln kann für das Spiel am Samstag (18:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt mit Saïd El Mala (19) und Rav van den Berg (21) planen. Laut dem ‚Express‘ beendete das Duo das Training am heutigen Donnerstag zwar vorzeitig, dabei handelte es sich aber lediglich um eine Belastungssteuerung.

In der Länderspielwoche waren El Mala für die deutsche und van den Berg für die niederländische U21-Nationalmannschaft im Einsatz, die beiden Talente gingen daher früher vom Trainingsplatz. Ebenfalls ins Training eingestiegen ist Marius Bülter (32), der in den vergangenen Tagen wegen Magen-Darm-Problemen gefehlt hatte.

