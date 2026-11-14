BVB: Fragezeichen bei Konstantelias

Wann Giannis Konstantelias auf den Rasen zurückkehrt, ist aktuell wohl noch nicht abzusehen. Der ‚kicker‘ widerspricht in einem aktuellen Bericht, dass damit schon Ende Februar zu rechnen ist. Das Fachmagazin beruft sich auf eigene Informationen und berichtet, dass der 23-jährige Grieche zwar gute Fortschritte mache, eine genaue Comeback-Prognose sei zum jetzigen Zeitpunkt der Reha aber überhaupt nicht realistisch abzugeben.

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In Griechenland vermeldeten einige Medien, dass der Sommer-Neuzugang des BVB schon im Frühjahr 2027 wieder ins Teamtraining einsteigen könnte. Offenbar war dies etwas zu weit vorgegriffen. Um den Kreuzbandriss komplett auszuheilen und danach wieder spielfit zu werden, benötigt Konstantelias auf jeden Fall noch einige Zeit.