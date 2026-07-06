Ortega zurück nach Deutschland?

Stefan Ortega könnte nach seinem Abschied von Nottingham Forest nach Deutschland zurückkehren. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat Hannover 96 Kontakt zum 33-jährigen Torhüter aufgenommen. Die Niedersachsen sind weiterhin auf der Suche nach einer neuen Nummer eins, wobei Ortega aufgrund seiner Stärken im Spielaufbau und seiner Sicherheit am Ball ideal in das Anforderungsprofil von Trainer Christian Titz passen würde.

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Der Schlussmann war im Winter von Manchester City zu Nottingham Forest gewechselt, erhielt bei den Tricky Trees jedoch keinen neuen Vertrag und ist daher ablösefrei zu haben. Ob für Ortega ein Wechsel in die 2. Bundesliga tatsächlich infrage kommt, bleibt abzuwarten. Als Favorit auf den Platz zwischen den Pfosten gilt bei Hannover weiterhin Matheo Raab (27).