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Bundesliga

Röhl-Wechsel beschlossene Sache

von Martin Schmitz - Quelle: Sky Sports
Danny Röhl mit schöner Frisur @Maxppp

Danny Röhl wird neuer Trainer von RB Salzburg. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben sich die Glasgow Rangers und der österreichische Bundesligist auf die Modalitäten des Wechsels geeinigt. Die offizielle Verkündung steht derzeit noch aus.

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Röhl hatte 2023 bei Sheffield Wednesday seinen ersten Cheftrainerposten angetreten. Im Herbst des vergangenen Jahres ging es weiter zu den Rangers, mit denen er die abgelaufene Saison auf dem dritten Tabellenplatz beendete.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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