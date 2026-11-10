Noch zögert Nicolò Tresoldi seine Entscheidung pro Deutschland oder pro Italien hinaus. Und auch auf Vereinsebene stellt sich die spannende Frage, für welchen Topklub der Angreifer in der Zukunft auf Torejagd gehen wird. Nun tauchen neue Gerüchte um das Interesse des FC Bayern auf.

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Nach Informationen von ‚Absolut Bayern‘ steht Tresoldi beim deutschen Rekordmeister auf der Liste. Die Personalie sei „bereits vor wenigen Wochen in der Münchner Chefetage besprochen worden“. Scouts der Bayern sollen den 22-Jährigen mehrfach in Belgien genauer unter die Lupe genommen haben.

Derzeit steht Tresoldi noch bis 2029 beim FC Brügge unter Vertrag. In dieser Saison weist der deutsche U21-Nationalspieler eine Top-Quote von 14 Toren in 17 Pflichtspielen auf, in der Champions League stehen schon fünf Treffer nach vier Partien zu Buche.

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Neben den Bayern strecken zahlreiche weitere namhafte Vereine die Fühler nach Tresoldi aus, unter anderem der FC Barcelona, der AC Mailand und mehrere englische Spitzenklubs. Als Ablöse sind rund 50 Millionen Euro im Gespräch. Ein Transfer dürfte allerdings eher im Sommer Thema werden, ein Vorstandsmitglied von Brügge betonte kürzlich mit Blick auf den Winter: „Nicolò ist unverkäuflich.“

Bayern & Tresoldi – passt das?

Ob die Bayern in den kommenden Monaten einen konkreten Vorstoß bei Tresoldi unternehmen werden, bleibt abzuwarten. Die Aussicht auf regelmäßige Startelf-Einsätze wäre für den Ex-Hannoveraner nicht besonders hoch, Top-Torjäger Harry Kane (33) verlängerte kürzlich bis 2029. Zudem sucht der FCB primär nach einem talentierten Backup für Linksaußen Luis Díaz (29). Dennoch hält man laut ‚Absolut Bayern‘ „die Augen nach einer zweiten Waffe im Sturmzentrum offen“.