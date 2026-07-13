Inklusive Millionen-Kaufpflicht: Leipzig hält Gruda

Brajan Gruda bleibt RB Leipzig weiter erhalten. Wie die Sachsen offiziell mitteilen, hat sich RB mit Brighton & Hove Albion auf eine Fortführung der Leihe des 22-Jährigen verständigt. Bis zum kommenden Sommer wird Gruda das RB-Trikot tragen. Teil des Deals ist eine Kaufpflicht, die dem Vernehmen nach jedoch bereits nach wenigen Pflichtspiel greift. Tritt dieser Fall ein, fließen 25 bis 30 Millionen Euro aus Leipzig nach Brighton.

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„Wir freuen uns sehr, dass Brajan auch in der kommenden Saison für RB Leipzig auflaufen wird. Er hat in seinen ersten Monaten bei uns gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt und wie gut sein Profil zu unserem Spiel passt. Brajan ist technisch stark, kreativ, verfügt über ein hohes Tempo und bereichert unsere Offensive mit seinen Fähigkeiten im letzten Drittel“, sagt Sportchef Marcel Schäfer.

Gruda selbst ergänzt: „Für mich war schnell klar, dass ich gerne bei RB Leipzig bleiben möchte. Ich wollte den Wechsel schon im vergangenen Winter unbedingt – und meine Erwartungen haben sich in den ersten Monaten absolut erfüllt. Der Spielstil passt sehr gut zu mir, ich fühle mich in der Mannschaft und im gesamten Klub total wohl.“

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Brajan bleibt! 🤝 ⁰⁰



RB Leipzig und Brajan #Gruda gehen gemeinsam in die neue Saison. Die Roten Bullen haben sich mit @OfficialBHAFC auf eine Verlängerung der Leihe des Offensivspielers verständigt. 🔴⚪️



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Gruda lief bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison leihweise für RB auf und sammelte in 13 Bundesligaspielen sechs Scorerpunkte. Die Seagulls hatten den Linksfuß vor zwei Jahren für über 31 Millionen Euro von Mainz 05 verpflichtet. Der Durchbruch in England blieb Gruda jedoch verwehrt.