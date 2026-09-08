Undav-Krise: Hoeneß findet klare Worte

Sebastian Hoeneß lässt die Kritik an den Laufwerten von Deniz Undav nicht gelten. „Wer versucht, Deniz über Statistiken zu erklären, der hat schon verloren. Er ist dort, wo er jetzt ist, weil er seinen Weg beschritten hat, weil er seinen eigenen Kopf hat. Er versteht das Spiel unglaublich gut und kann da mir als Trainer auch gute Impulse geben“, erläutert Hoeneß gegenüber der ‚Bild‘, „dass er keine 13 Kilometer pro Spiel für uns läuft, wussten wir, als wir ihn ausgeliehen, festverpflichtetet und auch verlängert haben. Wer so etwas möchte, muss jemand anderen holen.“

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Undav wurde vor der Spielzeit zum neuen Kapitän des VfB Stuttgart ernannt. In den ersten beiden Saisonspielen blieb der sonst so treffsichere Stürmer blass und steht noch ohne Torbeteiligung da. Vor allem in Sachen Sprints und intensive Läufe hängt der Rechtsfuß deutlich hinter dem Großteil seiner Teamkollegen zurück.