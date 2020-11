Gerücht: Bayern & Co. an Everton-Juwel Small dran

Der FC Bayern hat sein Interesse an Thierry Small aus der Jugend des FC Everton zum Ausdruck gebracht. Das berichtet die ‚Daily Mail‘. Demnach sind neben den Münchnern auch der VfL Wolfsburg, Juventus Turin, der FC Valencia, die AS Monaco, der FC Arsenal und Benfica Lissabon am Linksverteidiger dran.

Die Zeitung beschreibt Small als besten englischen Linksverteidiger seines Jahrgangs und zieht aufgrund seiner Schnelligkeit Vergleiche mit Bayerns Alphonso Davies (20). Mit 16 Jahren spielt Small meist in Evertons U18 (sieben Partien, der Tore), auch in der U23 kam er schon einmal zum Einsatz.

Everton kämpft

In der vergangenen Saison wurde Small zum besten U16-Spieler seines Klubs ausgezeichnet. Entsprechend will Everton sein Juwel natürlich halten, tut laut ‚Daily Mail‘ „alles, was es kann“ und hat Small bereits einen „großzügigen Dreijahresvertrag“ angeboten. Ob das angesichts der namhaften Konkurrenz ausreichen wird?