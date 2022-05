Einigung naht: Bayern erhöht Gravenberch-Offerte

17 Millionen Euro Sockelablöse plus sechs Millionen an möglichen Boni – so lautete das jüngste Angebot des FC Bayern für Ryan Gravenberch. Und eigentlich wollte der Rekordmeister diese Offerte nicht mehr erhöhen. Einen kleinen Schritt in Richtung Ajax Amsterdam haben die Bayern nun aber wohl doch gemacht.

Wie der Journalist Mike Verweij berichtet, sind die Münchner nun bereit, sofort 18 Millionen Euro an den niederländischen Meister zu überweisen. Die Höhe der Boni wird im Gegenzug um eine Million gesenkt. Ajax scheint mit diesen Zahlen zufrieden zu sein, laut Verweij ist eine Einigung in greifbarer Nähe. Bei einem Weiterverkauf würde Amsterdam dann noch einmal 7,5 Prozent der Ablöse erhalten.

