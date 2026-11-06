Klare Meinung: Winter-Transfers für Bayern

Der FC Bayern muss sich im Winter verstärken. Zumindest, wenn es nach den Usern von FT geht. 82 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage haben angegeben, dass der FCB im Januar personell nachlegen sollte.

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Sollte der FC Bayern im Winter personell nachlegen? Ja, die Verletzungen haben es gezeigt Nein, der Kader ist tief genug Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Grund für die Notwendigkeit sind auch die diversen Verletzten, auf die die Münchner aktuell verzichten müssen. Deshalb hatte zuletzt auch Sportvorstand Max Eberl die Tür für Wintertransfers einen Spalt geöffnet.