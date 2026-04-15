Kontaktaufnahme: Klarer Plan mit „Wunschspieler“ Kim

2023 feierte Min-jae Kim (29) mit der SSC Neapel den Gewinn der italienischen Meisterschaft. Zudem wurde der Südkoreaner in der Meistersaison zum besten Verteidiger der Serie A gewählt. Beim FC Bayern konnte er an diesen individuellen Erfolg nicht vollumfänglich anknüpfen. Dennoch schätzt man den schnellen und kompromisslosen Innenverteidiger in Italien weiterhin sehr.

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Insbesondere Juventus Turin hat Kim ganz oben auf dem Zettel, berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘. Für den Fall, dass der Brasilianer Bremer (29) die Alte Dame im Sommer verlässt, werde Kim klubintern als perfekter Ersatz und absoluter „Wunschspieler“ angesehen. Erste Kontakte zum Spielerlager wurden dem Bericht zufolge bereits geknüpft.

Zwei große Hürden

Um einen solchen Deal einzufädeln, muss Juve allerdings zwei Probleme lösen. Zum einen verdient Kim bei den Bayern um die zwölf Millionen Euro brutto pro Jahr. Bremer liegt bei 7,5 Millionen in Turin. Eine Hürde, die Juve nicht einfach mit höheren Ausgaben überwinden kann. Auch wenn man bei einem Verkauf von Bremer um die 40 bis 50 Millionen Euro Ablöse einplant.

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Des Weiteren würde Juventus den Verteidiger gerne zunächst ausleihen. Bei den Norditalienern ist man sich allerdings im Klaren darüber, dass für ein solches Szenario einiges an Überzeugungsarbeit beim deutschen Rekordmeister geleistet werden müsste. Kim zu verleihen, schlossen die Münchner bis jetzt stets aus. Dafür ist der 77-fache Nationalspieler als Backup-Option zu wichtig.

Spalletti als wichtiges Argument

Um Kim von einem Wechsel – und potenziellen Gehaltsabstrichen – zu überzeugen, soll Trainer Luciano Spalletti seinen Charme spielen lassen. Kim und Spalletti arbeiteten gemeinsam bei Napoli und waren federführend in der Meistersaison. Beide pflegen seither ein gutes Verhältnis. Ob das ausreicht, um Kim zurück in die Serie A zu holen, wird sich zeigen.

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Neben Juve wurde zuletzt auch dem AC Mailand, Galatasaray und Besiktas Interesse am Abwehrspieler der Bayern nachgesagt. Die Forderungen von der Säbener Straße belaufen sich dem Vernehmen nach auf 30 bis 40 Millionen Euro. Kann diese Summe keiner der Interessenten aufbringen, könnten sich die Münchner vielleicht auch auf ein anderes Transfermodell einlassen.