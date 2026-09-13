HSV trifft Polzin-Entscheidung

Der Hamburger SV wird den Vertrag mit Cheftrainer Merlin Polzin verlängern. Wie Sportvorständin Kathleen Krüger der ‚Bild‘ vor der Partie gegen RB Leipzig erklärte, fehlen allerdings noch ein paar letzte Details: „Der Kennenlernprozess an sich ist abgeschlossen. Wir sind uns grundsätzlich einig. Es sind Kleinigkeiten, Prozesse, die wir noch zu gehen haben. Wir im Team wissen, was wir aneinander haben. Keiner spürt eine Unsicherheit, ganz im Gegenteil. Wir wissen, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen werden.“

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Laut der Boulevardzeitung sollen „Polzin, sein Partner Loic Favé (33) sowie die Co-Trainer Richard Krohn (31) und Max Bergmann (28) Kontrakte bis 2029 unterzeichnen“. Die grundsätzliche Absicht zur weiteren Zusammenarbeit besteht indes schon länger. Zwischenzeitlich hatten die Hanseaten jedoch eine ungewöhnliche Maßnahme durchgeführt: Der Bundesligist informierte sich bei in- und ausländischen Klubs, in welcher Höhe bei ihnen der Trainerstab entlohnt wird, um einen Vergleichswert zu erhalten und ihre wichtigsten Mitarbeiter keineswegs überzubezahlen.