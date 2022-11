Italiener wollen US-Talent Musah

Yunus Musah vom FC Valencia weckt Begehrlichkeiten in Italien. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat Inter Mailand über einen Vermittler bei den Blanquinegros angefragt, ob der US-Amerikaner schon im Winter zu haben wäre. Valencia will Musah aber mindestens bis zum Sommer behalten – und dann auch nur verkaufen, wenn ein exorbitant hohes Angebot auf dem Tisch liegt.

Nach Informationen von ‚Relevo‘ haben auch der AC Mailand und Juventus Turin angeklopft. Zudem lehnte Valencia im vergangenen Sommer ein Angebot über umgerechnet 29 Millionen Euro von Nottingham Forest ab, heißt es weiter. In Musahs Vertrag ist eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro verankert. Der Youngster, der bis 2026 in der südspanischen Hafenstadt gebunden ist, hat außerdem bei der WM in Katar die Möglichkeit, sich bei weiteren Klubs in den Fokus zu spielen.