Köln: Vorsichtige Rückendeckung für Kwasniok

Vorerst muss sich Lukas Kwasniok wohl keine Sorgen über eine mögliche Entlassung beim 1. FC Köln machen. Sportvorstand Ulf Sobek äußert sich in ‚Bild‘ zur Trainerdiskussion am Geißbockheim: „Wir stehen in einem engen, vertrauensvollen Austausch mit der sportlichen Leitung rund um Thomas Kessler. Jetzt geht es darum, gemeinsam die richtigen Stellschrauben zu justieren und die Mannschaft in die Erfolgsspur zurückzuführen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass die Ergebnisse zuletzt nicht passten, ist dem Funktionär allerdings auch bewusst: „Natürlich sind die Zahlen nicht so, wie wir uns das vorstellen. Gleichzeitig gehören solche Phasen für einen Aufsteiger in dieser Liga zur Realität dazu. Wir haben in dieser Saison bereits gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind und Spiele auf diesem Niveau gewinnen können.“ Man analysiere intern „sehr kritisch“, werde aber nicht „in Hektik verfallen“.