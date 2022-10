Vorläufiger Kader: Sechs Bundesliga-Stars für Kroatien nominiert

Der kroatische Fußballverband HNS hat den vorläufigen Kader für die anstehende Weltmeisterschaft in Katar veröffentlicht. Mit Josko Gvardiol (20/RB Leipzig), Borna Sosa (24/VfB Stuttgart), Josip Stanisic (22/FC Bayern), Kristijan Jakic (25/Eintracht Frankfurt), Andrej Kramaric (31/TSG Hoffenheim), Josip Brekalo (24/VfL Wolfsburg) sind sechs Bundesliga-Spieler Teil des Aufgebots von Trainer Zlatko Dalic (56).

Bis zum Beginn des Turniers muss der Kader auf 26 Spieler heruntergekürzt werden. Bei der Weltmeisterschaft 2018 erreichten die Kroaten um Real Madrids Superstar Luka Modric das Finale und scheiterten dort an Frankreich (4:2). Der 37-Jährige wird auch in Katar wieder dabei sein.

