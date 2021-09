Noch keine Einsatzminute: Wohin mit van de Beek?

„Man weiß nie, wie Spieler sich aus dem Ausland eingewöhnen. Manche Spieler brauchen ein Jahr. Er hatte vergangene Saison Zeit, um etwas über den englischen Fußball zu lernen, und er hat den Sommer gut genutzt“. Ole Gunnar Solskjaer, Cheftrainer bei Manchester United, hat Geduld mit Donny van de Beek. Die musste der niederländische Mittelfeldspieler ebenfalls in seiner Premierensaison am Old Trafford in großen Mengen aufbringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dauerzuschauer und Joker

36 Pflichtspiele absolvierte der 24-Jährige, der im vergangenen Sommer für rund 40 Millionen Euro zu den Red Devils gewechselt war. In 19 Premier League-Spielen schaffe es der ehemalige Star von Ajax Amsterdam allerdings nur vier Mal in die Startelf. Im Schnitt stand van de Beek in der Liga lediglich 27 Minuten auf dem Rasen, oft kam der Rechtsfuß in den Schlussminuten. Statt der Schaltzentrale im Mittelfeld war die Ersatzbank van de Beeks Stammplatz in Manchester.

Auch in der Saison 2021/22 scheint sich trotz Solskjaers lobender Worte nicht viel am Status des Niederländers geändert zu haben. Alle drei bisherigen Ligaspiele erlebte van de Beek 90 Minuten lang von der Bank aus – Tendenz nicht steigend. Der Transfer von Superstar Cristiano Ronaldo (36) verbaut dem Vorjahreseinkauf die Aussicht auf Spielzeit.

Das Ronaldo-Problem

„Paul Pogba spielt auf der linken Seite, und mit der Ankunft von Cristiano kommt ein weiterer Spieler ins Mittelfeld, da Pogba von der linken Seite wegzieht“, erklärt van de Beeks Berater Guido Albers gegenüber ‚Ziggo Sport‘, „Cristiano kam am Freitag an, und wir wussten, dass dies eine schlechte Nachricht für uns war.“ Da das Sturmzentrum wohl für CR7 reserviert ist, verdrängt der Portugiese Mason Greenwood und Co. auf die Außenbahn, die dann nicht mehr wie bislang von Pogba besetzt werden soll.

Albers suchte daraufhin vor Ablauf des Sommertransferfensters nach einem passenden Klub, zu dem sein Klient hätte wechseln können.

„Wir haben Gespräche mit Solskjaer und dem Vorstand geführt“, berichtet er, „wir haben die Initiative ergriffen, um einen Verein zu finden, und unsere Suche endete bei Everton. Wir haben Gespräche mit Marcel Brands (Sportchef, Anm. d. Red.) und Farhad Moshiri (Klubbesitzer, Anm. d. Red.) aufgenommen. Das Gesamtbild in Everton war zufriedenstellend.“

Solskjaer blockt Wechsel

Der Transfer zu den Toffees scheiterte letztlich kurz vor Transferschluss am Veto von Cheftrainer Solskjaer. „Er teilte uns mit, dass ein Transfer nicht in Frage käme und dass er sich am nächsten Morgen beim Training melden müsse“, berichtet Albers. Somit bleibt van de Beek nur die Möglichkeit sich über Trainingsleistungen für die Startelf anzubieten.

Die ersten drei Saisonspiele saß der Mittelfeldspieler auch ohne Ronaldo-Anwesenheit über 90 Minuten auf der Bank. Es sieht derzeit alles danach aus, dass van de Beeks Entwicklung im zweiten Jahr bei den Red Devils zum Stillstand kommen wird. Das Thema Everton könnte also im Winter noch einmal auf den Tisch kommen.