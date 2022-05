Paderborn holt Conteh

Der SC Paderborn verstärkt seine Offensive. Vom 1. FC Magdeburg kommt Sirlord Conteh zu den Ostwestfalen. Dem 25-Jährigen gelangen in der abgelaufenen Saison in der dritten Liga fünf Tore und fünf Vorlagen in 21 Einsätzen.

„Sirlord bringt eine herausragende Geschwindigkeit mit nach Paderborn und passt auch charakterlich sehr gut zu unserem Team. Er wird die Möglichkeiten in unserem Angriffsspiel in der kommenden Spielzeit erweitern“, so Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth über den Neuzugang.