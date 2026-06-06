VfL: Majer winkt die Königsklasse

Dass Lovro Majer den VfL Wolfsburg verlassen wird, ist wenig überraschend. Wie die Zeitung ‚La Nazione‘ berichtet, sind die SSC Neapel, Como 1907 und der AC Florenz am kroatischen Mittelfeldspieler interessiert. Napoli und Como sollen die besten Chancen auf eine Verpflichtung haben.

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Bei beiden Klubs winkt dem 28-Jährigen die Champions League. Die Wölfe hatten Majer vor drei Jahren für 25 Millionen Euro von Stade Rennes nach Niedersachsen geholt, nach dem Abstieg ist er nicht mehr zu halten.