Arsenal: Havertz vor Kader-Comeback

Kai Havertz steht beim Pokalspiel gegen den FC Portsmouth (Sonntag, 15 Uhr) aller Voraussicht nach vor seiner Rückkehr in das Aufgebot der Gunners. Trainer Mikel Arteta bestätigte dies auf der Pressekonferenz vor der Partie: „Wenn alles gut läuft, wird er in den nächsten Tagen wieder zum Kader gehören. Er trainiert gut, hat sein Pensum gesteigert und kommt damit sehr gut zurecht.“

Havertz erlitt zu Saisonbeginn eine Knieverletzung, die ihn seitdem außer Gefecht setzte. Es war bereits die zweite schwere Verletzung des Jahres, nachdem ihn im vergangenen Februar eine Oberschenkelblessur monatelang ausgebremst hatte. Im Kalenderjahr 2025 bestritt der deutsche Nationalspieler aufgrund dieser Rückschläge lediglich elf Pflichtspiele.