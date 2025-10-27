Wolves-Coach darf weiter verlieren

Vítor Pereira droht offenbar kein baldiger Rausschmiss bei den Wolverhampton Wanderers. Laut ‚Sky Sports‘ hat der portugiesische Übungsleiter seinen Job „auf absehbare Zeit sicher“. Die Wolves mussten am gestrigen Sonntag eine späte 2:3-Niederlage gegen den FC Burnley hinnehmen. Im Anschluss kam es zu einem Disput zwischen Pereira, den Spielern und den Fans.

Mit lediglich zwei Zählern aus neun Partien ist der Traditionsklub das Schlusslicht der Premier League. Trotzdem erhält Pereira, der die Wolves im Dezember 2024 übernommen hatte, vorerst weiterhin das Vertrauen der Verantwortlichen. Erst vor etwas mehr als einem Monat wurde der 57-Jährige mit einem neuen Vertrag bis 2028 ausgestattet, obwohl bereits die ersten vier Ligaspiele verloren gegangen waren.