Vertragsabschluss: Barças kreativer Plan mit Top-Talent Yamal

Es gibt aktuell kaum einen Spieler in Spanien, der so im Fokus steht wie Lamine Yamal. Der Teenager übertrifft selbst die kühnsten Erwartungen der Verantwortlichen beim FC Barcelona. In dieser Saison hat sich der 16-jährige Flügelspieler mit überragenden Auftritten in die erste Elf von Trainer Xavi gespielt und wurde zuletzt in die spanische Nationalmannschaft berufen.

Kein Wunder also, dass Barça alles daran setzt, das Ausnahmetalent langfristig zu halten. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ wird Yamal in Kürze einen Dreijahresvertrag in Katalonien unterschreiben. Ein Vollzug sei schon in der kommenden Woche möglich. Allerdings haben die Blaugrana offenbar schon eine Einigung über eine deutlich längere Laufzeit erzielt.

Dem Bericht zufolge haben sich Yamals Berater Jorge Mendes und Barcelonas Management schon mündlich auf einen Vertrag bis 2030 verständigt. Diesen soll der Linksfuß unterzeichnen, wenn er im Jahr 2025 18 Jahre alt wird. Weil Yamal aktuell nicht volljährig ist, darf er noch kein Arbeitspapier unterschreiben, dass länger als drei Jahre lang gültig ist. Gleichwohl hat man in Barcelona frühzeitig einen kreativen Plan ausgeheckt, um sich Yamals Dienste langfristig zu sichern.