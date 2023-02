Barça: Der Stand bei vier Verlängerungen

Nach dem Wintertransfermarkt will der FC Barcelona in den nächsten Wochen mehrere Vertragsverlängerungen unter Dach und Fach bringen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, sind die Vertragsgespräche mit Ersatzkeeper Iñaki Peña (23) sowie Linksverteidiger Alejandro Baldé (19) weit fortgeschritten. Rechtsverteidiger Sergio Roberto (30) habe ein Angebot der Blaugrana bereits vorliegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Klublegende Sergio Busquets (34) wird Barça dagegen noch ein wenig Überzeugungsarbeit leisten müssen. Aktuell bietet Barça einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison bei gleichem Gehalt. Busquets könnte im Sommer nach seinem Vertragsende ablösefrei nach Saudi-Arabien oder in die MLS wechseln. Dem Bericht zufolge zweifelt man in Barcelona aber am Abschiedswunsch des Mittelfeldspielers.

Lese-Tipp

Frust bei Barça: United meldet Interesse bei Fati an