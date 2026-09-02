Der Hamburger SV verleiht Daniel Elfadli (29) an den Linzer ASK. Eine Kaufoption gibt es für den österreichischen Champions League-Teilnehmer dem Vernehmen nach nicht. Beim HSV steht Elfadli bis 2028 unter Vertrag. Der Innenverteidiger war vor zwei Jahren vom 1. FC Magdeburg zu den Rothosen gewechselt.

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HSV-Sportdirektor Claus Costa erläutert: „Aufgrund der Konkurrenzsituation ist seine Chance auf Spielzeit bei uns zuletzt kleiner geworden. Mit der Leihe zum LASK hat sich nun eine tolle Möglichkeit für ihn aufgetan, die wir ihm nicht verbauen wollten. Wir sind fest davon überzeugt, dass Fadli mit seiner Vielseitigkeit und Persönlichkeit auch für sein neues Team eine Bereicherung sein wird.“