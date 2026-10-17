Bundesliga
BVB-Startelf: Kovac wechselt fünfmal
@Maxppp
Niko Kovac vertraut beim Auswärtsspiel von Borussia Dortmund gegen Union Berlin am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) auf fünf neue Gesichter. Im Vergleich zum enttäuschenden 0:1 in der Champions League bei Bodö/Glimt rücken Nico Schlotterbeck, Serhou Guirassy, Ethan Nwaneri, Julian Ryerson und Felix Nmecha wieder in die Startelf.
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🗞️ Fünf Neue in der BVB-Startelf: Diese Borussen beginnen in Berlin-Köpenick! 🫡 https://t.co/ri9sGTLHKS— Borussia Dortmund (@BVB) October 17, 2026
Anders als in Norwegen nicht Teil der Anfangsformation sind dagegen Ramy Bensebaini, Konstantinos Karetsas, Joey Veerman, Fábio Silva sowie Youngster Samuele Inácio, der gänzlich im Spieltagskader fehlt.
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