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Bundesliga

BVB-Startelf: Kovac wechselt fünfmal

von Fabian Ley
Konstantinos Karetsas (l.) und Cheftrainer Niko Kovac im Dialog @Maxppp
Union Berlin 0-0 BVB

Niko Kovac vertraut beim Auswärtsspiel von Borussia Dortmund gegen Union Berlin am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) auf fünf neue Gesichter. Im Vergleich zum enttäuschenden 0:1 in der Champions League bei Bodö/Glimt rücken Nico Schlotterbeck, Serhou Guirassy, Ethan Nwaneri, Julian Ryerson und Felix Nmecha wieder in die Startelf.

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Anders als in Norwegen nicht Teil der Anfangsformation sind dagegen Ramy Bensebaini, Konstantinos Karetsas, Joey Veerman, Fábio Silva sowie Youngster Samuele Inácio, der gänzlich im Spieltagskader fehlt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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