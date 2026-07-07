Serie A
Dragusin-Deal perfekt
@Maxppp
Innenverteidiger Radu Dragusin hat einen neuen Klub. Der Rumäne schließt sich auf Leihbasis dem AC Florenz an. Die Fiorentina sichert sich dem Vernehmen nach auch eine Kaufoption.
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Dragusin è qui 🐉💜⚜️ pic.twitter.com/q1QxLJAyv7— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 7, 2026
Der 24-Jährige war vor zweieinhalb Jahren für 28 Millionen Euro vom FC Genua zu Tottenham Hotspur gewechselt, jetzt folgt die Rückkehr nach Italien. Auch RB Leipzig war am Abwehrspieler interessiert. Den Zuschlag erhält jetzt aber Florenz.
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