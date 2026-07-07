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Offiziell Serie A

Dragusin-Deal perfekt

von Dominik Sandler - Quelle: acffiorentina.com
Radu Dragusin hat einen Kreuzbandriss erlitten und fällt für den Rest der Saison aus @Maxppp

Innenverteidiger Radu Dragusin hat einen neuen Klub. Der Rumäne schließt sich auf Leihbasis dem AC Florenz an. Die Fiorentina sichert sich dem Vernehmen nach auch eine Kaufoption.

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Der 24-Jährige war vor zweieinhalb Jahren für 28 Millionen Euro vom FC Genua zu Tottenham Hotspur gewechselt, jetzt folgt die Rückkehr nach Italien. Auch RB Leipzig war am Abwehrspieler interessiert. Den Zuschlag erhält jetzt aber Florenz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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