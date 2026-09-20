Gordons überraschende Yamal-Erkenntnis

Sommerneuzugang Anthony Gordon (25) vom FC Barcelona hebt eine besondere Qualität von Superstar Lamine Yamal (19) hervor. Gegenüber ‚El País‘ verrät der Engländer, was ihn besonders beeindruckt: „Vieles, aber vor allem seine Mentalität. Ich hatte erwartet, dass er ein guter, talentierter Spieler sein würde, aber diese Mentalität hatte ich nicht erwartet. Normalerweise lässt ein so junger und talentierter Spieler wie er seine Defensivarbeit etwas nach, aber er presst mit der gleichen Intensität wie Rafa und ich. Außerdem versäumt er nie das Training.“

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80 Millionen Euro hatten die Katalanen im Sommer für Gordon auf den Tisch gelegt. Bislang steht der Engländer trotz guter Leistungen so ein wenig im Schatten von Karim Adeyemi (24), der mit 22 Millionen Euro Ablöse zudem deutlich günstiger war.