ManCity: Guardiola-Abschied besiegelt?

Schon vor seiner Zeit bei Manchester City war Pep Guardiola über jeden Zweifel erhaben. In sieben Jahren im Etihad Stadium hat sich der 52-Jährige dann auch in England Trainerlegendenstatus erarbeitet. Nach fünf Meisterschaften und vor allem auch dem Triumph in der Champions League ist Guardiola heute sozusagen unkündbar bei den Skyblues.

Es sind aber nicht nur die Titel. Der Katalane ist für City auch deshalb so wichtig, weil er es immer wieder ist, der die Verpflichtung von Topspielern maßgeblich begünstigt. Erling Haaland soll sogar eine Klausel in seinem Vertrag gehabt haben, die ihm einen Weggang ermöglicht, sollte Guardiola seinen Vertrag nicht verlängern.

Trennung in Sicht

Der Chefcoach hat vor einem Jahr dann seine Unterschrift bis 2025 gesetzt. Eine weitere Verlängerung ist aber offenbar überhaupt keine Option. Lu Martín, spanischer Journalist und enger Vertrauter von Guardiola, ist sich sicher: „Er hat noch zwei Jahre Vertrag bei City. Wenn er nochmal verlängert, dann kenne ich jemanden, der ihn umbringen wird.“ Gemeint ist Peps Frau Cristina Serra. Martín verriet dies in der Sendung ‚El Bar de Sique‘ bei ‚Cadena SER‘.

Es gibt im Hause Guardiola also wohl eine klare Absprache, dass in eineinhalb Jahren Schluss ist mit dem Job als Vereinstrainer. Für Manchester City wäre das ein enormer Verlust, dessen langfristige Folgen nicht absehbar sind. Klar ist: Peps Nachfolger wird in riesengroße Fußstapfen treten. Und die Bosse der Citizens müssen eine sehr weise Wahl treffen, wenn sie an die Erfolge der jüngeren Vergangenheit anknüpfen möchten.