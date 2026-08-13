Bericht: FC Bayern vor 250-Millionen-Deal

Der FC Bayern steht vor einem Millionen-Beben. Wie die ‚tz‘ und der ‚Münchner Merkur‘ berichten, ist es der Plan der Münchner, die letzten nicht vergebenen fünf Prozent an der Bayern München AG an das deutsche Unternehmen Viessmann zu verkaufen. Der Deal stehe vor dem Abschluss. Für die Anteile an der Aktiengesellschaft kassiert der FCB dem Bericht zufolge 250 Millionen Euro.

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Nach dem Verkauf der Anteile wird der FC Bayern als eingetragener Verein noch 70 Prozent der Anteile an der Aktiengesellschaft halten. Bislang halten die Unternehmen Adidas, Audi und Allianz jeweils 8,33 Prozent der Anteile an der Bayern München AG. Viessmann und der FC Bayern kooperieren schon seit einigen Jahren. Nun wird die Zusammenarbeit scheinbar bald ein neues Level erreichen.