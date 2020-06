FC Bayern: Martínez nennt seine Zukunftsoptionen

Javi Martínez steht vor einer offenen Zukunft. Im Gespräch mit der ‚Marca‘ geht der Defensivallrounder des FC Bayern seine Optionen durch. „Ich bin offen für alles, was mich sportlich und persönlich erfüllt“, sagt der spanische Weltmeister von 2010, „ich könnte in den USA leben und spielen, in Australien, oder zurück nach Spanien.“ Nach FT-Informationen sind auch Klubs aus England an Martínez interessiert.

Eine Rückkehr zu Athletic Bilbao steht ebenfalls im Raum. „Natürlich ist die Möglichkeit da“, so Martínez, der „sechs unglaubliche Jahre“ bei Athletic verbrachte, bevor es ihn 2012 für 40 Millionen Euro zum FC Bayern verschlug. Dort ist Martínez mit nunmehr 31 Jahren nicht mehr erste Wahl.

Der Rechtsfuß will sich mit den Münchner Verantwortlichen „zusammensetzen und sprechen“. Dabei verweist er auf seinen noch bis 2021 gültigen Vertrag. Mit den Bayern ist er auf dem Weg zu seiner achten deutschen Meisterschaft in acht Jahren, 2013 gewann der Klub auch dank des überragenden Martínez die Champions League.