Kane-Poker läuft heiß: Gipfeltreffen heute

Der FC Bayern treibt den absoluten Wunschtransfer weiter unter großen Anstrengungen voran. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ fand am heutigen Donnerstag in London ein Treffen der Münchner mit Tottenham Hotspur statt. Ziel sei es gewesen, die Verpflichtung von Harry Kane (29) weiter voranzubringen.

Allerdings, so die ‚Bild‘, habe es bislang keinen Durchbruch gegeben. Die hochrangingen Vertreter der Spurs um Vereinsboss Daniel Levy beharren nach wie vor auf jenen 100 Millionen Euro, die gemeinhin als Benchmark für die Ablöse gelten.

Die Bayern-Delegation soll dennoch weiterhin optimistisch sein, den Deal über die Ziellinie bringen zu können. Allen Beteiligten ist klar: Ein Jahr vor dem Vertragsende muss Tottenham eigentlich verkaufen, um keinen ablösefreien Abgang in einem Jahr zu riskieren. Wer an dieser Stelle den längeren Atem hat, wird sich womöglich erst in einigen Wochen zeigen.