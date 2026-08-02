Grundsätzliche Einigung: Couto kurz vor BVB-Abschied

Bereits Anfang Juli stand Yan Couto kurz vor einem Wechsel zu Como 1907. Der Rechtsverteidiger sollte sich den Italienern auf Leihbasis inklusive Kaufoption anschließen, doch der Transfer zerschlug sich zwischenzeitlich, weil sich die Vereine nicht auf die finanziellen Modalitäten einigen konnten. Dennoch galt der 24-Jährige weiterhin als klarer Wechselkandidat bei den Schwarz-Gelben.

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Nun ist allerdings wieder Schwung in die Gespräche gekommen und es könnte sogar zeitnah zum Vollzug kommen. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist Como ein Durchbruch in den Verhandlungen gelungen. Eine grundsätzliche Einigung mit dem BVB über eine Leihe bestehe bereits, aktuell werde noch über die genaue Höhe der Kaufoption verhandelt. Auch Matteo Moretto bestätigt, dass Couto unmittelbar vor dem Schritt nach Italien steht.

Der Brasilianer war 2024 zunächst auf Leihbasis von Manchester City gekommen, ehe er ein Jahr später vom BVB für insgesamt 25 Millionen festverpflichtet wurde. Der 1,68 Meter Rechtsfuß startete jedoch in lediglich 13 Pflichtspielen in zwei Saisons und verlor in der vergangenen Spielzeit den Konkurrenzkampf eindeutig gegen Julian Ryerson (28).

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Beier als Couto-Ersatz?

Im Falle eines Couto-Abgangs hat Dortmund bereits kaderintern eine Lösung parat: Trainer Niko Kovac hat sich dazu entschlossen, Maximilian Beier (23) dauerhaft als Schienenspieler einzuplanen. Auf die Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers verzichtet der BVB daher womöglich.