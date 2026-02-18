Frankfurt: Bittere Gewissheit bei Kristensen

Das Lazarett bei Eintracht Frankfurt füllt sich weiter. Wie die ‚Bild‘ berichtet, muss auch Rasmus Kristensen (28) operiert werden. Die Untersuchungen hätten eine schwere Bänderverletzung im linken Sprunggelenk ergeben, die „höchstwahrscheinlich“ gleichbedeutend mit dem Saison-Aus sei.

Die Verletzung hatte sich der Däne am Wochenende beim 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach zugezogen. Auch Ansgar Knauff (24) wird der SGE nach einem operativen Eingriff auf unbestimmte Zeit fehlen, die Diagnose bei Arnaud Kalimuendo (24), der sich gegen Gladbach ebenfalls verletzt hatte, steht noch aus. Zudem fällt Arthur Theate (25) für Monate aus. Immerhin: Am Wochenende dürfte Jonathan Burkardt (25) zurückkehren.